瑞工辦另類「砌磚營隊」，透過疊砌磚牆誘發孩子的環境美感。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

瑞工辦另類「砌磚營隊」，透過疊砌磚牆誘發孩子的環境美感。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳高工創校於西元1934年，當初立校的根本就是以土木與建築相關的類科起家，為了加強本校土木與建築群學生的砌磚專業技能，由財團法人九典建築文化藝術基金會所成立的「廖逢春技藝獎學金」特別贊助了暑假期間的「砌磚營」，期許在連續兩週砌磚教學的環境之下，可以加深加廣學生對於砌磚方面的熱誠度與專業度。

瑞芳高中指出，學生們疊砌的磚塊，可分為「普通磚」與「特殊磚」，主要運用於磚牆疊砌，可能為建築物主體結構，或是空間隔斷的應用，可見於磚窯、日據時期建築、老式三合院、圍牆與室內隔間牆，而近年來因紅磚的古樸氣息再度被應用於環境美化與造景一途。

瑞芳高工說，營隊特別邀請人稱「全國砌磚金牌教練」的台中高工老師黃文才指導，進行連續兩週的砌磚實作課程，第一週主要是「基本施作練習」，教學內容包括「紅磚知識與長度計算」、「砂漿拌合與敲磚練習」、「紅磚基本步驟練習與比蕯斜塔」、「順砌練習與勾縫練習」、「階梯練習」、「轉角練習」、「開口練習」、「磚柱練習」、「豎磚練習」以及「凸磚練習」等，而第二週則是「藝術砌磚展現」，除了進行「設計圖形、出圖與放樣」之外，主要則是在進行「切磚練習」與「藝術砌磚」，更於第二週教學內容的最後進行實體的「藝術砌磚比賽」。

瑞芳高工指出，這次的「藝術砌磚比賽」是以「動物、植物」為主題，圖案需自行設計，也須將主題設計與疊砌於作品正面，主題可採用黑磚施作，而評分為主項目主要以「設計美感」、「外觀整體性」與「客觀尺寸、垂直、水平、直線」為主，也必須考量到「磚縫之水平垂直」、「灰縫之處理」與「安全性」等向度，經過專業的評選，由建築三鄭鈺曦、李逸騏同學以「鹿」主題榮獲「銅獎」，建築三謝沅辰、蕭宇翔同學以「獨角獸」主題榮獲「銀獎」，建築二蕭紫榆、廖蘭誼同學以「熊貓」主題榮獲「金獎」。

瑞芳高工顏龍源校長表示，在這邊要特別感謝「財團法人九典建築文化藝術基金會」的林章鍊董事長、蔡岳倫執行長與成立「廖逢春技藝獎學金」的廖世照、廖俊茂先生，他們兄弟倆秉承父親廖逢春老師對於瑞芳高工建築科的教育熱愛，不僅提供全勤獎學金給全程參加兩週課程的學生，更頒發成果獎學金給藝術砌磚表現優異的同學，以實質的力量來鼓勵母校學弟妹們在建築砌磚方面的努力與投入，這樣照顧後輩、投資教育的義行，是我們所有瑞工人必須感謝與感恩的所在。

(中時 )