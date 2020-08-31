新屋溪出海口位於觀新藻礁生態系野生動物保護區的核心區範圍內，該區不僅是魚、蝦、蟹、貝的繁殖場所，更是候鳥南北遷徙的中繼站，因此需要更嚴格的保護。

選擇在此設置水質即時監測站的目的，除了可遏止不肖業者趁著黑夜或下雨天偷排廢水外，更可進行長期觀測研究，建立水質水量基礎資料，作為藻礁復育計畫的決策參考，另外也同步設置垃圾攔污索，有效攔阻來自河川上游的垃圾，藉以降低塑膠垃圾對於藻礁生態的危害。

桃園市秘書長黃治峯表示，第1座埔心溪測站已於去年8月正式啟用，24小時連續監測埔心溪水質狀況，是保護許厝港濕地生態的堅強堡壘，第二座設於新屋溪出海口，負有保護觀新藻礁的重責大任，而且在檢測功能上比第一座更加優化，而第三座海岸水質監測站將設於南崁溪出海口，預計於明年8月完工啟用，未來將以每年設置1座的速度，完備海岸水質即時監測網。

此外，今年7月已與交通部中央氣象局及國立中央大學簽署合作協議書，將自明年開始執行桃園海象監測網佈建計畫，在未來三年內佈設完成6座海象高頻雷達系統，可即時觀測海面的波浪、海流及季風等重要資訊，對於海洋污染物擴散模擬、救災搜救的追蹤預測，以及危險海象警示等都有非常大的助益，所有水質、海象的即時監測數據，都會直接回傳到海岸環境監測科技中心做研究分析，是聯合守護桃園海岸的三道重要防線。

黃治峯說，上個月海管處長林立昌親自率領15位進階潛水隊員，及大日開發公司支援4艘獨木舟，一起前往新屋溪出海口潛水清除海底垃圾，在短短一個小時內就清出91.6公斤的垃圾，包括寶特瓶、輪胎、保麗龍浮球、玻璃瓶、廢漁網、鋁罐等，其中又以寶特瓶數量最多，這些寶特瓶大都來自河川水體，最後累積在出海口的沙灘或沉在水底，因此為了有效攔截河面垃圾，這次也特別在新屋溪出海口上游設置攔污索，藉以防止河川垃圾進入觀新藻礁保護區。

另外，也發現被漁民丟棄的廢漁網會纏繞在礁體上，對藻礁生物造成危害，因此，今年海管處將與桃園區、中壢區漁會合作試辦廢魚網收購回收再利用計畫，希望漁民朋友將不要的漁網直接賣給漁會，漁會收集後再交給後端再利用廠商處理，千萬不會隨意丟棄在海中，舉手之勞就可保護珍貴的藻礁生態。

環保局長呂理德說，藻藻礁是由無節珊瑚藻類死亡鈣化後，沉積於礫石灘上所形成石灰岩礁體的｢植物礁｣，平均10年才可生成1公分，為了保育這存在至少4000年的海洋珍寶，2014年劃設｢桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區｣加強保護，觀新藻礁位於觀音區小飯壢溪以南、後湖溪口以北的沿海，長度約4.3公里，總面積315公頃。

分為核心區、緩衝區、永續利用區分級管理，因為藻礁多孔隙的物理環境，非常適合海洋生物棲息躲藏，因此孕育非常多的海洋生物，有海洋生物育嬰房的美稱，目前共發現有10種藻類、129種動物，動物密度是高美濕地的5倍，香山濕地的8倍，具有豐富的生物多樣性。

他強調，因為新屋溪剛好在觀新藻礁生態系野生動物保護區的核心區出海口，而且因為受到潮汐運動與漲退潮機制，導致污染物容易在出海口累積，不易擴散稀釋，所以特別選在新屋溪出海口的上游建置海岸水質監測站，遏止不肖業者趁機偷排廢水污染河川水質。

另外，來自河川垃圾的垃圾，也是破壞藻礁生態的殺手，雖然目前已招募志工成立海岸巡護隊、海洋環保艦隊及環保潛水隊積極清除垃圾，但仍有大量垃圾從河川順流而下污染藻礁生物的棲息環境，所以這次也同步於新屋溪水質測站上游布設垃圾攔污索，希望在河川垃圾在進入藻礁保護區前就將其一網打盡，如果試辦情況良好，未來將優先設置於水路匯流前的河段，分段攔截清除，不讓河川垃圾污染海岸環境。

海管處表示，海岸水質監測站可量測河川流量，並同時監測10種水質項目，包括流量、溫度、鹽度、pH、溶氧、導電度、氧化還原電位、化學需氧量、氨氮及銅離子等，約每20分鐘就可測得1筆數據，新屋溪測站參考第1站埔心溪站的經驗，進行多項功能優化設計，例如攔污閘孔增加回水自動沖洗裝置，減少清潔人力需求；抽水馬達增加單向電表，增加馬達運轉診斷、水位及漏水警報功能；以空調設備取代排風扇，藉以減少測站開孔，以免站內設備受到海風鹽蝕；所有管線配置增加可活動關節，方便內管清淤及刷洗；感測器之自動清洗空壓機由原先之2kg增強為5kg，以免生物膜附著影響檢測準確度。

(中時 )