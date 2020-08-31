新北市中和警分局中原派出所巡佐賴恒彬於8月12日21時40分許，遇民眾駕駛自小客車緊急報案求助，心急如焚表示其妻子羊水破裂需趕往婦幼醫院，因擔心路上車流量多，來不及趕往醫院生產，因此請求員警協助幫忙，同仁協助鳴笛開道引導就醫，讓寶寶平安順利出生。

一對即將成為新手爸媽的夫妻，準備外出途中，妻子的肚子突然劇痛，一看發現羊水破裂，臨盆在即，丈夫洪民心急如焚，深怕無法及時趕往婦幼醫院生產，恰好見到擔服守望勤務的賴員，上前請求協助，賴員在了解詳情後，立即駕駛巡邏車，並開啟警報器及警示燈協助開道，同時提醒用路人注意禮讓，讓原本需要15分鐘的路程，於短短5分鐘內火速抵達醫院，緊急將孕婦送往醫院順利生產，洪民對於警方協助開道，頻頻向警方深表感激，警方迎接新生命的到來同感喜悅。

中和警分局表示，警方鳴笛協助開道就醫，雖可縮短就醫時間，但仍具有危險性，同時也呼籲，民眾若有緊急就醫之情形，應優先撥打119，因救護人員具有專業知識與救護物資，且救護車上有專業的救護設備，能提供妥善的照護與保護，以免耽誤寶貴的黃金救援時機。

(中時 )