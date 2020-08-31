佳凌(4976)自結7月稅後虧損為800萬元，每股淨損為0.07元，受惠於視訊及安控需求增溫，且第3季為傳統旺季，佳凌8月及9月營收可望逐月走高，第3季營運將明顯優於第2季，在外資連兩天買超下，佳凌近期股價強勢，今天再逆勢收高，創下2019年7月18日以來新高。

佳凌近幾年積極深耕車用鏡頭、安全監控鏡頭、投影機鏡頭、消費性電子鏡頭等產品，受到全球新冠肺炎疫情延燒重創車市影響，佳凌上半年業績陷入虧損谷底，所幸安全監控及視訊會議鏡頭需求強勁，加上傳統旺季來臨，讓佳凌營運逐漸走出谷底。

佳凌因近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，佳凌自結7月合併營收1.17億元，稅後虧損為800萬元，年成長42.86%，單月每股淨損為0.07元，累計前7月稅後虧損為8438萬元，每股淨損為0.74元。

佳凌表示，第3季為傳統旺季，視訊及安控需求不錯，8月及9月營收有機會逐月走高，第3季營運會比第2季好。

(時報資訊)