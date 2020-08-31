飯店業者國賓（2704）今日召開法說會，面對新冠肺炎疫情衝擊營運，總經理暨發言人謝漢章表示，新竹及高雄國賓將全力轉攻國旅客群，目前已有不錯表現，台北國賓因條件受限仍最具挑戰，將積極爭取國內商務客群，並挾米其林光環積極衝刺餐飲業務彌補缺口。

至於資產活化方面，謝漢章表示，目前台北國賓本館仍持續評估各種可能性中、並未做出任何定案，僅確定不會走曠日廢時的都更之路。已確定的是本館後方的原女性員工宿舍與烘焙場，經與十多戶住戶整合後，已送件申請危老改建，預計改建為住商混合大樓。

國賓受疫情衝擊住房及餐飲業務，2020年上半年合併營收8.85億元、年減39.62％，為近17年同期低點，毛利率29.36％、營益率負7.87％雙創新低，本業由盈轉虧。歸屬母公司稅後虧損0.46億元、每股虧損0.13元，雙創近17年同期低點。

國賓上半年客房營收1.78億元、年減61.1％，餐飲營收6.96億元、年減30.2％。其中，台北營收4.27億元、年減41.64％，營業利益355萬元、年減97.85％。新竹營收2.07億元、年減39.92％，營業虧損450萬元。高雄營收2.38億元、年減38.24％，營業虧損706萬元。

觀察客源概況，與去年同期相比，受3月19日起實施邊境管制禁令影響，國賓上半年華籍客比重自34％跳升至66％，日籍客自34％降至20％、亞洲客自24％降至9％、歐美自7％降至4％，其他維持1％。台北、新竹、高雄來客數分別年減64.7％、42.5％、47.2％。

國賓總經理謝漢章表示，疫情確實對營運造成蠻大衝擊，特別是客房業務。其中，新竹及高雄國賓轉向爭取親子等國旅客群，進行部分客房裝修，目前算有不錯表現，新竹國賓平均住房率回到50％、高雄國賓8月平均住房率亦達68％。

不過，謝漢章坦言，台北國賓由於硬體房型設計、合作夥伴均鎖定日籍商務客，過去占比達7成，受疫情影響衝擊最大，轉爭取親子等國旅客群效果有限，將轉向爭取國內企業的北上公務出差、商務會議及MICE團等商機應戰。

餐飲業務方面，謝漢章指出隨著疫情逐漸控制，雖然大型婚宴有遞延或取消狀況，但其他各餐廳業績來客數逐步回籠，目前多回到年度預算的8成水準。未來希望在A Cut獲米其林一星加持，川菜廳及粵菜廳續獲餐盤推薦，能使餐飲業務繳出更好業績、彌補住房缺口。

謝漢章指出，新竹國賓設有川菜館、粵菜館及A Cut，預計後續將考慮增設涮涮鍋品牌。至於新光三越退租後的閒置商場，則續朝分樓層分租方向努力，並透露2組客戶有承租意願，另有8、9個個案進行，只是協商進度受疫情影響有所遞延，將盡量將閒置影響降到最低。

(時報資訊)