獨派青年楊侒橙2017年參加反勞基法修惡遊行，與警發生肢體衝突，導致李姓女警右手中指骨折，涉犯妨害公務、傷害罪。台北地院審理期間，楊原本否認犯罪，後來改口認罪並與女警和解，妨害公務部分被判拘役50天，得易科罰金5萬元，緩刑2年，可上訴；傷害部分則獲女警撤告。

楊侒橙2017年12月23日當天，參加「五一行動聯盟」的「反對勞基惡法修法、保障勞工權益」遊行，晚間6時許遊行主持人宣布解散後，楊女仍與部分群眾留在中山南路、忠孝西路口現場抗爭，直到近9時許，楊女等人得知警方將淨空道路，遂跨越忠孝西路中央分隔島躲警。

李姓女警等人見狀，趕緊上前制止，楊女竟心生不滿，奮力抵抗、拉扯，並徒手攻擊李女等人，導致李女右手中指骨折，因而被依妨害公務、傷害罪送辦，並遭台北地檢署起訴。

北院審理期間，楊侒橙起初不認罪，辯稱現場很混亂，沒有傷害警察的意思，因全程用台語答辯，一度遭法官制止；辯護律師還批評法官違反無罪推定原則，態度偏頗且對楊女敵視；檢察官則反擊楊女可使用國語，卻故意用台語台辯，法官指揮訴訟並無不當，反批律師違反交互詰問規則，危言聳聽。

儘管開庭氣氛火爆，楊女仍表示願意與李女和解，李女也釋出善意，楊女因此於本月5日開庭改口認罪，雙方成立調解，簽下保密條款，傷害部分李女撤告，妨害公務部分也同意給予緩刑，法官遂判拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，判決確定後1年內應接受6場法治教育課程。

(中時 )