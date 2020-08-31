美國聯準會近日宣佈調整現有貨幣政策框架，將尋求實現2%的平均通膨率長期目標，以應對美國經濟結構性變化和新冠肺炎疫情帶來的新挑戰。此舉被認為聯準會將更長時間維持超低利率寬鬆貨幣政策，而這一政策遭到了美國經濟學家的質疑。

美國哥倫比亞大學經濟學教授、可持續發展中心主任傑弗里·薩克斯：我認為這是一個只顧眼前的政策。我不是特別清楚他們的邏輯是什麼。聯準會釋放信號要增加貨幣供給並大幅增加流動性，但具體運用的經濟學理論或邏輯是什麼卻並不清晰。我不認為它能起到什麼作用。

傑弗里·薩克斯說，從宏觀層面上，聯準會的最新政策並不會給美國經濟帶來實質性影響，其對通膨的觀點可能在半年或一年內被證明是錯誤的。

傑弗里·薩克斯還指出，全球經濟應進一步減少對美元的依賴。

傑弗里·薩克斯表示：總而言之，我認為一個長遠的政策應該是世界經濟不再如此依賴美元。美元不是一個穩定的國際貨幣，長久以來一直如此，在1997年和2008年美元都給世界經濟帶來過災難。現在它沒有在以可信的方式被經營，而且高度政治化了。我認為人民幣和歐元等貨幣應該更國際化 ，從而不再讓世界經濟高度依賴聯準會。

(中時新聞網)