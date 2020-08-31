為落實環保並慶祝會員數突破百萬人，路易莎咖啡9/1日起正式推出第一路易莎黑卡隨行杯，將虛擬黑卡實體化延伸至手中隨行杯，時尚俐落的流線設計獲得獨家造型設計專利，採用旋蓋設計降低飲品外漏風險，下窄杯身放置車內杯架都沒問題。黑卡隨行杯原價590元，即日起黑卡會員獨享85折優惠價502元，首批限量販售。

路易莎首批獨家造型黑卡隨行杯，享有黑卡2.0消費集點優惠，非常適合咖啡愛好者收藏，杯口寬大，清洗方便還可以拉花，霧面磨砂杯身，時尚質感不留指紋，杯底矽膠保護墊，有效止滑並降低碰撞磨損，具有保冰6小時，保溫6小時的功效，容量480ml，重量300g，杯口直徑8.5cm／杯底直徑6.5cm／總高16.7cm，材質本體-SUS 304不鏽鋼／杯蓋-聚丙烯PP、矽膠，耐熱溫度，杯蓋90°C。

路易莎自2018年1月發行業界首創的虛擬黑卡，定期推出專屬優惠，深獲消費者喜愛，秉持「分享共好」推廣「精品咖啡平價化」，在沒有投注任何廣告費招攬會員的情況下，短短兩年半會員數快速竄升破百萬，並且不斷優化黑卡功能，從初期的黑卡1.0出示即享優惠，到6月推出黑卡2.0邁入實名制的會員經營，全新開發透過社群的messenger串接POS，具有會員積點、訂餐，日後還會推出黑卡3.0、黑卡4.0更多功能。

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