民進黨政府宣布擴大開放美豬、美牛進口，引發社會質疑執政黨雙重標準。對此，前高雄市長韓國瑜競選時的大將、前高雄市新聞局長王淺秋在廣播節目中說，這兩天看到官場現形記，好多當年曾公開反對進口美豬美牛的綠營人物，最近被問到時卻又說其他的，「陳其邁還可愛一點點，對不起，我用『可愛』可能有人不開心，可是他至少真的是結結巴巴的在回答...」。

王淺秋今(31日)在廣播節目「8-9千秋萬事」中，談到美豬美牛進口議題時表示，過去自身在飯店業服務的經驗，當時五星級飯店老闆非常有良心，願意花高成本做食品把關要求，因為他本身如果吃了不乾淨、加了化學添加劑的東西就會不舒服，所以把這樣的心情放在所有食品把關上，當時用很多友善土地商品、不用化學的東西，也不會對土地造成危害的。

王淺秋透露，有朋友的爸爸是種菜，但他都不准她們在外面點蔬菜，因為他說外面蔬菜好毒，有一次去對方家中農地看菜園，發現有一小塊特別圈起來，這位爸爸說「很漂亮的是種給你們台北人吃，因為愛吃毒，也就是說大部分的菜是用很多農藥種出來的，只有這一小塊是要乾乾淨淨，自己吃，醜一點沒關係...」；她也忍不住質疑，好歹蔬菜有標準，但是豬呢？

另外，王淺秋也直言，時空果然變遷了，就連衛福部長陳時中也到處幫忙做大內宣，說是有科學標準的，這真的很多弔詭地方，首先豬農還是不准許用所謂萊克多巴胺，可是國外進口卻沒問題 ，是不是因為在美方壓力下讓豬農也開放，還是假裝公平正義？好多當年曾公開反對進口美豬美牛的綠營人物，當年講的話，今天回頭檢驗，被問到時卻又說其他的，應該就事情回答才對啊，這也讓她覺得「陳其邁還可愛一點點，我用『可愛』可能有人不開心，可是他至少真的是結結巴巴、支支吾吾的在回答，講當時跟現在可能有些不一樣 ...。」

(中時新聞網)