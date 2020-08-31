◎藍串聯反制美豬進口 政院持續溝通釋疑

藍營縣市擬串聯訂反對瘦肉精美豬進口自治條例，行政院發言人丁怡銘今天表示，將會持續溝通；蔡總統也請政院繼續提供資料，為各界釋疑。

◎羅智強踢館陳其邁 市府關鐵柵欄阻擋

國民黨革實院院長羅智強31日下午騎車到高雄市政府，遞交「公投綁大選」公投連署書給市長陳其邁，並提醒他別忘當年所說「瘦肉精豬肉進口那天絕對是總統下台的時候」，不料，市府竟將大門拉起，並派警力阻擋，讓在場議員及民眾相當不滿，不停敲打鐵柵欄高喊「開大門」，雙方僵持長達40分鐘，3位高雄國民黨議員才獲准進入，由副祕書長王啟川代表收下陳情資料，國民黨議員怒嗆「不是說最會溝通、最謙卑執政的市府？怎麼剛上任就把市民擋在外面？」

◎練出性感六塊肌 時尚達人曝秘訣

時尚達人穆熙妍為了健身鍛練，一直有一套自己的飲食法則，因此多年來一直維持173公分、52公斤的好身材，而且擁有令人稱羡的六塊腹肌，她透露維持腹肌的秘方就是羊肉中厲害的「左旋肉鹼」，她表示：「其實我很早以前就看過一些報導，說左旋肉鹼是一種胺基酸，可以將脂肪轉換為運動所需的能量， 對於增肌減脂有很大的功用，但不是光補充就好，關鍵還是在必須先進行一段時間的有氧運動，天底下沒有白吃的午餐，要有肌肉，給我乖乖運動去！」

◎遨遊雲霄 飛航實境體驗一日遊推出

2020年，在全球飽受新冠肺炎疫情所苦之際，其中影響至鉅、首當其衝的，莫過於航空業、旅行業等相關產業，在各國邊境管制仍未解除，國際線航班仍未能啟動正常載客，金遠東旅遊集團特與澳亞飛航訓練中心及台灣天際服務公司合作，結合三方之優勢，推出有別於市面之國內旅遊的產品：“遨遊雲霄Triumph in the Sky—飛航實境體驗一日遊”。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)