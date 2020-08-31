「美國股神」巴菲特所掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）控股公司，今年第一季度淨利大虧近500億美元，不過Q2在其投資組合占比達43%的蘋果為主的股票推升下，包括未實現的淨利達140.73 億美元，現金儲備則是增至1466億美元歷史新高。最近則是有消息傳出，巴菲特過去1整年增持日本5大商社略高於5%的股權，這也是巴菲特首次大量投資日本市場。

據路透報導，波克夏過去1整年，個別買進日本5大商社超過5%股份，估計持股市值達62.1億美元。巴菲特在今年5月股東大會上坦承，他看錯石油產業以及航空業前景，所以決定出清手上持有的美國4大航空股。

至於針對這5大商社，包括：伊藤忠商事（Itochu Corp）、丸紅（Marubeni Corp.）、三菱商事（Mitsubishi Corp）、三井物產（Mitsui & Co.）與住友商事（Sumitomo Corp），巴菲特在他90大壽當天發出聲明，指出這些公司在全球擁有許多合資企業，這將協助他們互惠互利的機會。該消息披露後，丸紅股價飆漲12%、伊藤忠商事漲5.11％，創下10年來新高紀錄。

日本商社所指的是，從事各種產品和原料貿易，所建構起的龐大財團，這些日本財團擁有超過百年的歷史，並透過各種方式投資各式產業的市場，甚至是包括資源勘探、紡織、機械、百貨以及金融都有所涉略，並在全球各地建立商業據點。這種模式也一度被稱作崇光商社(Sogo shosha)模式。

然而，巴菲特的決定卻讓市場感到震驚，主要是這類模式部分營運依賴採礦、能源，拖累整體表現，甚部分的商社的股價低於淨值。不過，這些集團所擁有的現金流、資產規模仍大到相當驚人。

三菱日聯摩根士丹利證券（Morgan Stanley Securities）駐東京首席投資策略師Norihiro Fujito表示，這些估值低廉的股價可能吸引到巴菲特，由於蘋果占整個波克夏投資組合達43%，這是巴菲特過去從未有過的行動，雖底下新增持股金礦商的股價，以及追蹤大盤的ETF，但仍是波克夏極小一部分的投資組合，日本5大商社或許更符合巴菲特一直以來堅持的價值投資法。

(中時新聞網)