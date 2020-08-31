國立中興大學及台中銀證券8月31日簽署產學合作協議書，由台中銀證券董事長葉秀惠和中興大學大數據中心主任施因澤院長代表簽約，中興大學校長薛富盛擔任見證人，雙方合作內容將以大數據分析、資料探勘、機器學習等人工智慧技術，創建全方位理財規劃、普惠金融服務及智能投資策略。

葉秀惠表示，台中銀證券致力成為「全方位募資規劃及全方位理財規劃」的專業綜合券商，因此以COSO及CFP雙主軸作為專業人才的養成，而在服務的介面上，力求透過科技化及數位化的服務，作為募資及理財規劃上推動提升直接金融及普惠金融的引擎。

在定期定額ETF、社區理財服務的普惠金融耕耘推動，台中銀證券與其他金融業者最大的差異處，在於都結合了跨領域優質策盟夥伴，在推廣理財教育與服務的同時，也提供了健康照護元素。此次與中興大學的合作，希望能結合金融科技將投資效率提升，讓普惠金融投資人亦能享受到過往僅高端客戶所能獲得的專屬投資決策平台服務。

中興大學大數據中心的硬體設施由采威國際資訊實體捐贈，藉由結合產官學資源，打造中部地區人工智慧與數據分析人才的培育基地，共同開創產業新藍海。近期積極與不同面向產業洽談合作，全國衛浴五金龍頭廠之一唯勝工業就是其一，這次大數據中心與台中銀證券簽訂產學合作協議書，預期藉由合作，將專業數據分析、資料探勘、機器學習等人工智慧技術並結合采威國際於系統整合與產業實務經驗，充分運用在數位金融證券領域上推展應用，期能為數位金融證券領域創建全新的數位商業經營模式，同時雙方展開的合作亦包含學生實習、人才培訓等產學深度交流，創造企業、學生與學校的三贏局面。

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