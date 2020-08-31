「第6屆期貨鑽石獎頒獎典禮」今舉行 150位業界人士參與盛會 17:282020/08/31 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣期貨交易所31日假台北國賓大飯店舉辦「第6屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，包括各得獎金融機構首長在內，共150位各界人士熱情參與一年一度期貨業盛會。 第6屆期貨鑽石獎頒獎典禮共有36家期貨商、證券商、銀行、保險、投信、政府基金及法人機構獲頒期貨鑽石獎，共頒發44個獎座。 由金管會主委黃天牧、期交所董事長吳自心，及期貨鑽石獎評審委員的期貨公會理事長糜以雍、證券公會理事長賀鳴珩、投信投顧公會理事長張錫、壽險公會理事長黃調貴及票券公會理事長廖美祝等，擔任頒獎人。 (工商 ) #期貨鑽石獎 #頒獎典禮 #理事長 #盛會 #票券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 績效獲肯定 康和證券首度獲頒期貨鑽石獎 16:472020/08/31 財經 第20屆光寶創新獎揭曉 南台科大奪雙金 抱回獎金80萬 04:102020/08/31 產業特刊 開學前夕 彰化700名家扶兒領獎助學金 11:532020/08/29 生活 《金融股》財管業務服務 遠東銀、群益證獲肯定 13:582020/08/31 財經 《期貨》期貨鑽石獎 期交所表揚卓越金融機構 17:222020/08/31 財經 投資新趨勢系列講座 免費報名 04:102020/08/30 企業經營 人言盃棒球賽開打 大專校隊好手台中大會師 14:342020/08/30 寶島 營收複合成長率居金融業之冠 台新證登成長一百強 18:232020/08/31 財經 女神卡卡拿5獎成最大贏家 2020MTV音樂錄影帶大獎得獎名單出爐 14:332020/08/31 娛樂 大專西畫獎 宋庭逸如鴿子飛翔 04:102020/08/30 地方新聞 財經熱門新聞 經濟部紓困3.0來了 補貼員工薪資4成 可領3個月 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 宏佳騰發豪語 不做換殼Gogoro - 日報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。