臺灣期貨交易所31日假台北國賓大飯店舉辦「第6屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，包括各得獎金融機構首長在內，共150位各界人士熱情參與一年一度期貨業盛會。

第6屆期貨鑽石獎頒獎典禮共有36家期貨商、證券商、銀行、保險、投信、政府基金及法人機構獲頒期貨鑽石獎，共頒發44個獎座。

由金管會主委黃天牧、期交所董事長吳自心，及期貨鑽石獎評審委員的期貨公會理事長糜以雍、證券公會理事長賀鳴珩、投信投顧公會理事長張錫、壽險公會理事長黃調貴及票券公會理事長廖美祝等，擔任頒獎人。

(工商 )