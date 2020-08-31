由於這波台商回流對工業、物流中心用地需求為主，因此，紡纖廠停產後的開發或使用方向，也已做為科技廠辦、工業園區、物流中心等使用為主。其中，南紡已在規劃，未來不排除將台南廠房變更為科技園區進行招商；力麗芳苑工區路近700百坪土地，則已處分出售給經營循環經濟產業的企業使用。

宜進在2019年把台南廠加工絲部門產線停產之後，處分出售的對象，也將會是以物流倉儲使用為主。

據了解，南紡目前台南廠已有部分土地出租給企業做為物流中心、發貨倉儲使用。

南紡指出，由於台南廠面積頗大，為因應科技大廠對工業用地需求，南紡計畫方向之一，是把廠區申請變更為科技園區，進行招商。

南緯台南仁德廠區約8000坪土地，若出售，市價在16億元以上。市場指出，雖然南緯目前尚未對台南廠未來利用做出決定，不過，以南緯台南廠的地理位置及周邊產業環境、未來發展，該廠未來以做為科技廠辦、物流中心使用最為適合。

(工商 )