受全球新冠肺炎影響，訂單中斷，全球紡纖供應鏈重整，在未來景氣不明，紡纖廠紛做產線產能調整，南紡（1440）、南緯（1467）台南廠已停產。大東（1441）中壢廠也停產。南紡、南緯指出，因應品牌客戶訂單轉移東南亞，投資增加越南、印尼地區產能，會是未來加碼重心。

在疫情衝擊，訂單不斷下滑、中斷，以及景氣復甦時程未明的情況下，南紡在5月11日公告，為減少虧損，永續經營，暫停新市紡紗廠及仁德空紡廠設備產能。

南緯是在今年的5月中旬宣布，為因應全球紡織供應鏈變化調整營運，及受全球新冠肺炎影響，訂單中斷未來景氣不明，5月12日起，占合併營收約4.21%的台南染紗廠停產。

因疫情全球蔓延訂單減少，規模因此跟著縮小，大東中壢廠已從第三季，依訂單數量逐漸分批減產停工。

力麗也在8月初，把彰化縣芳苑鄉工區路47號共5筆建物、較邊陲的工業區土地處分。

南紡指出，因應全球紡織供應鏈變化，陸續調整營運生產結構，新市紡紗廠及仁德空紡廠停產後，將加強對東南亞地區、尤其是越南市場產能的增加。

美中貿戰、新冠肺炎疫情，已讓全球紡纖供應鏈重整，越南紡織產業聚落愈來愈成熟，品牌客戶訂單跟著走；南紡指出，因應品牌客戶要求陸續轉移至越南設立新產線，也帶動當地紗線產能逐步建置，形成完整產業供應鏈，訂單往當地集中，國內紡纖廠將不得不將國內產能移轉到東南亞。

大東指出，目前大部分生產線已經移到越南，中壢廠產能將移至越南，台灣會以研發中心為主軸。

力麗指出，目前台灣將以高獲利薄膜等產品生產為主；至於化纖產能，將在印尼廠持續擴大投資。

分散產能布局，目前南緯在中國鹽城、越南、墨西哥及非洲等區都有生產的廠區。其中中國鹽城及越南對南緯營收占比約達6成。

(工商 )