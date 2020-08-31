台南市議會第3屆第5次臨時會31日開議，大會共受理市府51件提案，墊付預算及追加減預算共計超過12億元。開議第一天，學甲區非法掩埋爐渣及開放美豬牛進口等相關議題，成為議場討論焦點。

大會一開始，學甲區農田遭非法掩埋爐渣議題，即引發熱烈討論，最後主席郭信良裁示，由議會成立專案小組進行調查，並於下次會期排入專案報告議程。同樣引發熱議的中央開放美豬牛進口議員，多數議員也要求列席備詢的市長黃偉哲，應針對美豬牛解禁對市民食安問題造成的影響公開表態。

由於市議會曾於第2屆第5次定期會修正通過，台南市販賣國內外豬肉產製品及其他相關肉製品不得檢出乙型受體素，黃偉哲答詢表示，市府在相關作業上，同樣會要求「零檢出」。

大會首日議程還有三讀議案第一讀會、「將軍漁港觀光漁市促參案」協商結果暨處理進度報告、「聯席審查108年度臺南市總決算審核報告」等，針對將軍漁港觀光漁市促參案，郭信良也裁示要求相關單位再次協商，並於下次會再向大會報告。

至於有關交通部核定台南市109年度智慧運輸系統發展建設計畫「臺南市自動駕駛公車智慧基礎設施建置計畫」墊付款案，因各方意見分歧，郭信良也裁示請市府撤回，並於下次會再行提送。

議會表示，截至目前為止，4件逕送大會的墊付案，以及社會局原先2件墊付案改以109年度追加減預算提案在內，大會共受理市府51案；其中，48案為墊付案，預算總計10億1742萬3000元，含中央補助款8億8140萬7000元，至於追加減預算金額共計2億1863萬元。

(中時 )