根據EPFR統計，上周多數股票型基金皆遭遇資金調節，僅新興亞洲基金一枝獨秀，再流入2.87億美元，推升連續吸金周數進入第二周。進一步來看，拉丁美洲基金、歐非中東基金和全球型新興市場基金，上周資金動能雖都由正翻負，但流出幅度皆不到1億美元；美股和歐股基金連兩周失血，惟單周失血幅度皆明顯較收斂，反映資金對股票的態度雖維持謹慎，但負面情緒正逐步淡化中。

摩根美國科技型產品經理黃奕栩指出，美股三大指數上周在科技股引領下漲勢凌厲，不僅全員收復今年失地，標普500指數和那斯達克指數更頻頻改寫歷史新高，單周漲幅皆逾3%，尤其是標普500指數，除已連續6天刷新歷史紀錄，周線5連漲更是2019年底來首見，加上8月以來累計漲幅超過7%，也創下1984年以來最佳8月表現，進一步確認美股多頭格局。

黃奕栩分析，因應蘋果股票分割，道瓊工業指數周一(31日)將進行成分股調整，其中雲端軟體服務公司Salesforce.com入列、曾為全球市值最大的埃克森美孚遭到除名，反映產業結構的變化，調整後科技類股占比仍為最高的23.1%，流動性充沛支撐風險偏好下，看好具有成長空間的科技類股，未來將持續引領盤勢走向。

黃奕栩強調，股市向來是經濟櫥窗，近期美國科技股上漲動能強勁，也反映投資人對下半年基本面大幅反彈的期待，有鑑於科技股向來與景氣具高度正向連動關係，回顧自2007年以來的美股上漲期間，美國科技股往往領先表現，顯見美國科技股即使歷經一波強漲後，仍是美股多頭行情的產業首選，惟須留意其波動較大的特性，加上時序進入9月，市場焦點有望轉至8月非農就業報告上。

(時報資訊)