政府預計將在明年1月正式開放美國豬肉來台，針對外界疑慮開放含有萊克多巴胺(瘦肉精)美豬進口，據農委會數據顯示，台灣進口豬肉的市場占比約10%，進口豬肉大約是8萬公噸，其中美國豬肉占比約1.2%，換算國人的美豬食用量，台灣平均每年食用0.49公斤的美豬，未來含有萊克多巴胺的美豬約占0.1公斤，相較於總體食用量微乎其微。

但據國內飼料業者透露，過去新冠肺炎疫情期間，政府多次鼓勵豬農增量養殖，以利於豬肉在進出口受阻時，國內能做到自給自足。此次政府即將開放美國豬肉來台，將可能導致國產豬肉供過於求，大大衝擊國內養豬業者。

根據CIP商品行情網顯示，近一年來國產豬價自今年3月份報每公斤60元，到今年8月初最高每公斤82元，主要原因是受到非洲豬瘟及新冠肺炎疫情影響，令我國的豬肉進口商大量採購國內毛豬所致；而據農委會數據顯示，2019年豬肉進口量為84,341公噸，進口單價來到每公斤81.2元。(商品行情網)

(時報資訊)