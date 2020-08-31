國民黨今天串連執政縣市召開記者會揚言抵制美豬、美牛開放，民進黨發言人顏若芳表示，近日來，國民黨企圖再鼓動非理性的抗爭、製造中央地方對立，只為了自身政黨政治考量，卻未能正視台灣產業、國際情勢的變化，令人遺憾。

顏若芳表示，近日來，國民黨對於國家重大政策，以時空錯亂、含糊不清的方式，無視現在國際標準、科學證據逐步成熟的事實，誣指民進黨雙標，現在又想要繼之前的「全國普篩之亂」後，企圖再鼓動非理性的抗爭、製造中央地方對立。

上周五，蔡英文總統宣布開放後，美國政府高層如副總統彭斯、國務卿龐培歐都表示，能為台美進一步經濟合作與加強貿易夥伴關係打開大門，以及許多重量級的國會議員也呼籲儘速簽訂台美貿易協定。

她說，只有國民黨無視於台灣整體國際經貿情勢的需求，更忘記國民黨過去開放美牛的說法，假借反對開放美豬為由，用政治口水煽動對立。昨日國民黨副秘書長謝龍介還抹黑美國衛生部長阿札爾是生產瘦肉精的藥商，造謠日前來台是為談萊克多巴胺解禁，這些「為反對而反對」政治作秀的背後，不僅無法說服台灣人民，更明確顯示國民黨的矛盾立場。

顏若芳表示，國民黨批民進黨「昨是今非」，但事實上，國民黨才是真的「今非昨是」，過去主張「國共不兩立」的反共立場，如今，遇到中國欺壓時，不是悶不吭聲，就是與中國沆瀣一氣指責自己的政府。

她指責過去國民黨執政時，不斷強調開放美豬、美牛，有助雙邊貿易關係的說法，現今，卻是故意忘記避而不談，對於跟美國有關的都反對，說穿了，國民黨就是只見眼前自身政黨利益，根本不顧台灣利益與未來發展。相較之下，民進黨自從2012年以來黨主席和總統候選人都堅持「國際標準、科學根據」的立場一貫，證明民進黨禁得起考驗。

顏若芳強調，當台灣豬成功抵擋非洲豬瘟入侵，以及口蹄疫成功拔針、疫區除名，台灣優良豬肉除了內銷外，更可以透過外銷帶給豬農更大利潤，國民黨卻連日來頻頻召開記者會，用片面、不完整訊息，來恐嚇豬農、人民，操弄對立，甚至唱衰台灣養豬實力，事實上，不少台灣養豬業者對於自身豬肉品質充滿信心，不怕美豬比較，更是期待能夠外銷打入國際市場。

顏若芳引用屏東縣養豬協會理事長郭新發的說法，「放寬美豬進口不至於對本土養豬產業造成衝擊，加上口蹄疫已拔針，台灣也可以走外銷，但政府應有配套，例如標示清楚豬肉來源，由消費者自行選擇，回歸市場競爭。」桃園市養豬協會理事長曾文湖也說，「絕對有信心，我們台灣的豬肉絕對可以戰勝進口豬肉，我們台灣的豬肉是最棒的。」

她說，當大家都要提振產業競爭力，豬農都要一起拚國際盃時，奉勸國民黨不要只想要搞政治對立，犧牲台灣整體貿易機會，無理、盲目的對抗，到頭來，卻是傷害了台灣。

(中時 )