平鎮警分局除上演行動劇外，也特別發放宣導文宣給學子。（平鎮警分局提供／黃婉婷桃園傳真）

各國中、國小今日正式開學，上下學安全也成為家長矚目焦點。桃園市中壢、平鎮、大溪警分局也鎖定轄內學校，清晨開始執行「護童專案勤務」，關心校園周遭交通狀況，並與校方保持聯繫，同時也針對違規停車加強取締，保護行人安全，期望能讓交通順暢、治安平穩。

今日是109學年度各級中小學第1學期的開學日，警分局們無不忙著規畫護童專案勤務，由於疫情狀況不穩，校園也在入口處實施體溫測量，造成校門前大排長龍，中壢警分局共出動33名警力、14名義交與老師及導護人員配合，在校園周邊實施交通疏導；大溪警分局也致力加強取締違規車輛。

此外，由於全國警察局自9月1日起同步執行「路口安全大執法」專案及「校園反毒」專案，平鎮警分局為提升用路人守法觀念，在校園外演出行動劇，向學童、家長、學校師長及用路人宣導守法觀念與反毒意識。

平鎮警方呼籲，各型車輛駕駛人行經行人行穿線時，應減速慢行，停讓行人，行人也應依規定行走行人行穿線、互相禮讓，共同維護交通安全環境。

平鎮警方也說，毒品年輕化問題嚴重，加上新興毒品常偽裝成日常食品，為避免學子誤食成癮，警方將以預防宣導及查緝毒品源頭列為首要工作目標，希望透過警方、學校、家庭的互相配合，共同打造無毒城市。

(中時 )