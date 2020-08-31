啟發投顧分析師楊基政表示，台股31日微幅跌破月線，上揚的季線形成支撐，四大天王台積電、大立光、聯發科及鴻海31日表現平淡，僅台積電終場力守月線，盤面資金持續轉往傳產及轉機股短打因應。至於功率放大器（PA）、被動元件及DRAM等弱勢族群若反彈至月線反壓區，則可先行調節。

此外，櫃買指數為大盤領先指標，7月28日展開反彈後，一路沿月線震盪，類股輪動加速，以個股表現為主，同時美股那斯達克指數與費半指數後續能否再創新高，也將是大盤能否再攻萬三大關的關鍵。

個股方面，本周納入投資組合的盛達，今年第一季起正式轉虧為盈，旗下盛齊綠能搭上再生能源順風車，後市行情持續偏多看待。

投組表現：

盛達（3027）表現最佳，今年第一季起正式轉虧為盈，旗下盛齊綠能搭上再生能源順風車，後市行情持續偏多看待。

科際精密（4568）表現最差，自2月起營收逐月創高，惟股價短線漲多，31日拉回整理，預期後續仍有再攻機會。

盤勢預測：

台股31日微幅跌破月線，上揚的季線形成支撐，四大天王台積電、大立光、聯發科及鴻海31日表現平淡，僅台積電終場力守月線，盤面資金持續轉往傳產及轉機股短打因應。至於功率放大器（PA）、被動元件及DRAM等弱勢族群若反彈至月線反壓區，則可先行調節。

此外，櫃買指數為大盤領先指標，7月28日展開反彈後，一路沿月線震盪，類股輪動加速，以個股表現為主，同時美股那斯達克指數與費半指數後續能否再創新高，也將是大盤能否再攻萬三大關的關鍵。

(工商 )