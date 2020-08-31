▲2020台灣熱氣球嘉年華，30日晚間在璀璨的噴火、雷射聲光及煙火秀中圓滿閉幕。（莊哲權攝）

受疫情影響，號稱「史上最艱難」的2020台灣熱氣球嘉年華，51天共吸引120萬人次，創下10年來新高，30日的晚上的閉幕光雕音樂會，台東縣長饒慶鈴預告，明年邁入第11年，將有1顆台東限定的全新熱氣球「HELLO KITTY」造型熱氣球亮相，請球粉們拭目以待。

在國際間疫情依舊嚴峻的情況下，全球唯一舉辦的台灣熱氣球嘉年華，在30日晚間的閉幕光雕音樂會中畫下完美句點，雖然因為風力太強大，無法立球，改以噴火繞場、雷射聲光及煙火秀，依舊點亮鹿野高台的夜空，現場超過4萬人，一起迎接下一個10年。

台東縣政府向英國訂製了1顆台東限定的HELLO KITTY造型球，原本計畫今年10周年擴大舉辦時給國內球粉一個大驚喜，但因新冠肺炎疫情，英國工廠停工，HELLO KITTY被隔離無法過來，饒慶鈴預告這顆全新、而且是台東限定的「凱蒂貓」造型球，將在明年與球粉們相見歡。

「每1顆升空的熱氣球，都代表1個希望」，縣長饒慶鈴說，10年前的台灣國際熱氣球嘉年華讓為台東帶來無限希望，10年後在嚴峻的疫情中，為世界帶來希望和歡樂；感謝前縣長黃健庭在10年前種下熱氣球的希望種子，未來將推出專書和影片，珍藏這10年來的大小故事，讓更多人分享這分感動。

縣府交觀處長余明勳說，從這場「史上最艱難」熱氣球節，看到團隊全力以赴，也感受到各國飛行員敬業的精神以及高超的專業能力，更體驗到地勤人員熱情的生命力。

(中時 )