7級陣風捲童 專家：風箏能捲「150公斤」大人

新竹南寮風箏節30日發生恐怖意外，一名3歲女童突然遭到風箏捲上高空，驚悚的畫面讓在場民眾驚呼聲不斷。這起意外讓不少人都好奇，風箏真有這麼危險？對此，有專家指出，若風箏超過一個人的長度，大人不管幾公斤，都是可以拉上去的。

根據《中天新聞》報導，中華民國風箏協會理事長謝秀美提到，風箏超過一個人的長度，尤其是帶有尾巴的，人只要一個不注意，就容易被捲上去，不管大人幾公斤、多壯，放風箏的人、甚至是兩個人也都有可能被拉上去。

謝秀美也提醒，一般的市售骨架風箏也要注意，風如果到處亂竄，讓風箏在頂樓跑來跑去，會吸引到小孩的注意，風箏掉下去時，小孩若是突然亂抓，恐怕就會摔下樓。

另外，《TVBS》報導，亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元表示，其實發生意外的糖果風箏是安全的，意外主要是因為領航的風箏長達24公尺，面積有3x3平方公尺，女童才會被捲入空中猛甩。以國際標準來看的話，通常會用八角風箏上去帶，或者六角風箏下去帶。

事實上，越南過去也曾發生過類似案件，一名小男孩被風箏纏到腳後，拋上20公尺的高空，最後重摔在地，當場身亡。

(中時新聞網)