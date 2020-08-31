南投縣長林明溱（左），鼓勵雙龍部落青年掌握部落旅遊契機。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，成為新興景點，人潮也帶來垃圾問題，南投縣長林明溱前往雙龍村勘查時表示，將由觀光處補助經費協助解決；此外，由於前往吊橋的道路既陡又熱，如果部落同意，縣府將籌措5000萬元興建緩坡步道。

林明溱昨天赴雙龍村會勘後山農路失修問題，抵達雙龍活動中心時，正好遇上部落青年進行生態導覽研習課程，林明溱隨即鼓勵部落年輕人，把握雙龍七彩吊橋創造的旅遊商機，努力營造可長可久的部落觀光產業。

雙龍村長全得民、社區理事長全美珍、及部落會議主席金森茂等人則表示，七彩吊橋開放觀光後，村民收益不如預期，垃圾及交通卻成新問題，希望縣長協助處理。

林明溱表示，交通及圾垃問題將由觀光處補助信義鄉公所經費，僱用在地人力改善；而為讓七彩吊橋永續發展，縣府已積極規畫第2期雙龍步道改善計畫，將興建從活動中心延伸到吊橋頭的緩坡嶄新步道，希望部落會議能充分了解內容，並且大力支持，只要地方有意願，縣府即使要設法籌措5000萬元興建，也會推動到底。

隨後，林明溱由縣議員全文才、鄉長全志堅及原民局長史強等人陪同，經過近1個小時的車程，才抵達雙龍後山農路終點的茶園平台，當地海拔1400公尺，可以看到日月潭的慈恩塔，由於農路年久失修，農友載肥料、外運農產品都很不方便，將由原民局重鋪全長約880公尺的混凝土路面，預計工程經費300萬元。

(中時 )