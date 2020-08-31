美國國民證券公司（National Securities）首席市場策略師亞特-霍根（Art Hogan）警告稱，一個關鍵的技術指標顯示，標普500指數創紀錄的連續上漲勢頭可能停歇。這一警告正值該指數有望創下自1986年以來最佳8月份表現之際，

霍根表示：「短期而言，我們在該指數上已經超買。它上漲得實在太快了。」

霍根使用一個相對強弱指數（Relative Strength Index，簡稱RSI）的圖表，以說明他為何持謹慎態度。

他說：「當這一指標在50左右，市場基本上是中性的。在30左右，說明已被超賣。而指標達到60或70時，意味著超買。我們目前在標普500指數上看到的是75左右。所以很明顯是超買了。」

霍根警告稱，標普500指數在9月份和10月份可能下跌5%至10%。

他說：「這沒什麼可怕的。如果我們還有現金的話，這可能是一個更好的買入機會。」

根據霍根的說法，在美國總統大選前，第二輪新冠疫情援助計劃遲遲不能通過，以及有關地緣政治形勢的負面報導，可能會使標普500指數歷史性的上漲脫軌。

霍根認為，標普 500 指數實是處於長期牛市，只是漲得有點太多。他對未來 12個月的目標價為3600，單從點數上看，這不算多，但它不會平穩直線向上，而是不時會出現修正轉折。此外，他表示會利用股市修正，鎖定對經濟局勢敏感的族群，特別像是金融、能源與工業股，因為「2021年預期會有大量的經濟活動」。

(中時新聞網)