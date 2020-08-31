跟隨鴻海集團朝三加三新政策，廣宇（2328）31日召開法說會也宣誓將跟進集團腳步朝高毛利轉型，今年將全數淡出夏普面板和光電組件代銷業務，聚焦在醫療和車用市場，市場推估此策略轉型對廣宇營收影響約達二成，廣宇指出，第三季因邁入旺季，毛利率和營益率都會比前兩季好很多，內部期望今年本業仍可達到去年的水準。

廣宇31日召開法說會，由發言人郭世華就第二季財報以及下半年展望做說明。

廣宇今年上半年受到新冠肺炎影響，大陸封城到4月，馬來西亞則延至5月初才復工，再加上淡出毛利較低的夏普面板和光零組件代銷業務，致營收減幅擴大，上半年營收為96.49億元，較去年同期的121.55億元明顯走跌，因為營收走跌，再加上去年上半年有出售楊梅廠以及匯益挹注，每股貢獻0.2至0.25元，今年上半年少掉售廠的業外挹注，匯兌又因台幣升值出現匯損，致上半年EPS急縮只剩下0.34元，較去年同期的0.85元。

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