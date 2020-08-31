惠特自9/1起得為融資融券交易 17:452020/08/31 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第21條規定，辦理上市有價證券惠特（6706）得為融資融券之重新審查，查該公司均已符合前開標準規定，爰公告自9月1日（明日）起得為融資融券交易。 (工商 ) #惠特 #得為融資融券 #有價證券 #辦理 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 有助提升在地商圈交易額 內湖商圈專屬街口券9／1起跑 15:002020/08/31 科技 倚強、訊達兩檔股票自9/1起預收款券 19:022020/08/31 財經 北市公車捷運 明起開放寵物鳥搭乘 19:342020/08/31 寶島 徐國勇、林佳龍明西門捷運站示範路口安全情境 18:082020/08/31 政治 李厚慶妻財報2次完全相同疑複製貼上 白舒樺：依規定申報可受公評 13:272020/08/31 政治 《店頭市場》牧東8月31日起 每20分鐘撮合一次 08:182020/08/31 財經 深圳加快資本市場改革 立法確立公司同股不同權制度 15:492020/08/31 財經 分析師：美股技術指標顯示超買 標普500短期內會修正 17:452020/08/31 財經 《金融股》台中銀續強身抗疫 擬年底前完成現增 08:012020/08/31 財經 第一銀行代理發言人異動 周朝崇接任 19:012020/08/31 財經 財經熱門新聞 經濟部紓困3.0來了 補貼員工薪資4成 可領3個月 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 宏佳騰發豪語 不做換殼Gogoro - 日報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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