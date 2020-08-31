證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第21條規定，辦理上市有價證券惠特（6706）得為融資融券之重新審查，查該公司均已符合前開標準規定，爰公告自9月1日（明日）起得為融資融券交易。

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