2020年國際葡萄酒暨烈酒競賽（IWSC）結果出爐， 台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌總共榮獲2面銀牌及4面銅牌。

其中榮獲銀牌獎的「OMAR原桶強度麥芽威士忌－波本桶」，風味上麥芽伴隨蜂蜜、奶油、椰子等清甜香芬，口感豐富，層次堆疊而饒富變化，為南投酒廠代表作之一，為台灣波本桶威士忌的典範。

另一款榮獲銀牌的「OMAR原桶強度泥煤麥芽威士忌」，為台灣第一支以泥煤麥芽發酵蒸餾的威士忌，帶有焙烤龍眼乾與烤地瓜的煙燻味，伴隨著烏梅蜜餞、龍眼花蜜的香甜。

台菸酒指出，OMAR為蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠堅持非冷凝過濾工法及不添加焦糖色素，保留威士忌最道地而原始的風味，並以琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱。

OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，狂奪百面以上獎牌。

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(工商 )