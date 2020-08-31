士電(1503)今天在證交所召開法人說明會，總經理謝漢章指出，今年上半年受到疫情影響，電裝品因車市不佳表現低迷，目前逐步復甦，下半年電裝品營收可望優於上半年，重電產業有太陽能改承接統包案及台積電擴廠需求挹注，重電表現樂觀；但自動化產品受到工具機出口訂單大幅滑落，保守看待。整體而言，今年營運跟去年相比，不會差異太大，2021年疫情沒有惡化、大陸受貿易戰衝擊降低，有機會比今年好。

士電主要有電裝品、機器、重電以及自動化等四大事業群，分為電力配電、車輛零件、自動化設備和零件。今年上半年營收124.13億元，年減6.4％，主要因疫情影響，全球各地陸續封城，但原物料下降，毛利率20％，優於去年同期19％，費用控管下，營業利益11.66億元，年增10.3％，稅後淨利9.34億元，約與去年持平，每股盈餘1.73元。

謝漢章表示，上半年因為大陸車市明顯下滑，另一方面受到重機及特殊車輛(沙灘車等)主要客戶停工封城三個月，使得以汽機車為主的電裝品銷售不佳，但汽機車事業群下半年逐漸回升，下半年狀況會比上半年好。電動機車部分，Gogoro代工停止，公司與中華、光陽及三陽持續合作開發，不過，電動機車發展跟政府補助相關，補助政策沒有突破，明年成長不容易。

自動化設備及工控產品因疫情衝擊，工具機出口訂單大幅滑落，台中、台南很多工具機廠休無薪假。下半年來看，訂單還是沒有很明顯，影響程度多大不明朗，但有接到5G、PCB及醫療相關訂單，彌補一些下滑幅度，對自動化這部分審慎保守。

太陽能相關設備著墨較大，原本承接太陽能大廠的升壓變電站、變壓器及配電盤，目前已經嘗試做系統工程統包案，手上已經有幾個專案在進行，看好未來龐大商機，是士電積極轉型重點之一。

台積電南科擴廠，目前一二期特高壓變壓器都向士電採購，去年年底到今年年中就超過10部，正開始陸續生產交貨，還沒有認列真正銷售利益，對重電未來發展是正面機會。

謝漢章認為，士電今年上半年營收負成長，但獲利有堅持住，短期間自動化工具機沒訂單，但有太陽能、廠辦、重電、軌道訂單彌補，全年營運沒有2019年好，也不會差太多；2021年，若疫情沒有惡化、大陸減低貿易戰衝擊，士電營運有機會優於今年。

(時報資訊)