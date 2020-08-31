禾聯集團在桃園A7科技園區推出總銷110億元的「禾悅花園」，公開2個多月來，銷售率已突破6成，董事長蔡金土說，這筆建案採用集團內禾聯碩品牌家電，預期可望帶給禾聯碩1~2億元營收。

禾聯集團在「禾悅花園」一案中配置豪宅等級的空調、液晶電視以及全熱交換器等禾聯碩的家電產品，預期可望貢獻禾聯碩1~2億元的營收，若是以禾聯碩2019年全年營收52.83億元計算，可望帶進超過3%的營收。

「禾悅花園」基地面積高達4720坪，共計5棟29層摩天建築，將5棟建築採L型鋪排， 並設置2020坪的花園；造就戶戶大棟距、客廳全明廳的最高採光規格，平均每坪售價在26~28萬元，房型規劃為2~4房。

「禾悅花園」案預計在今年9月30日動工，工程期約3年半，將採一次交屋。禾聯集團在桃園A7科技園區開發自用的廠辦大樓興建案，將以3500坪的基地興建出1.7萬坪的立體廠辦，預計在2022年第一季啟用。而未來在板橋及永和仍有住宅的推案計畫。

(時報資訊)