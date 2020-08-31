鴻海(2317)集團廣宇(2328)配合集團在車用領域佈局，持續開發擴大車用產品線，並淡出夏普面板代銷，希望透過聚焦車用及醫療產品，提升高毛利產品比重，帶動獲利成長，由於下半年進入傳統旺季，廣宇預估，今年業績有機會逐季成長。

廣宇今天下午舉行法說會，廣宇產品為PCB、連接器及線材等，其中PCB產品以智慧音箱及遊戲機相關產品為主，連接器產品則以電腦週邊相關電源線居多，鴻海集團積極佈局車用等領域，廣宇亦配合集團發展，切入車用及醫療產品，佈局逐步顯現中。

目前廣宇汽車影音線束產品已開始出貨一般車廠，公司持續開發儀表控制等產品，針對電動車，廣宇開發連接馬達的電池高壓線束、控制車用電子的低壓線束及感測器等產品，廣宇表示，希望能配合集團產業發展腳步，不僅成為集團車用產品主要供應商，亦將搶攻大陸及東南亞地區電動車廠。

在醫療部分，廣宇已開始出貨醫療檢測如心電圖等設備外接式線材，由於車用及醫療相關產品毛利率較高，有助於提升廣宇獲利能力。

受到新冠肺炎疫情影響，廣宇上半年稅後盈餘為1.74億元，每股盈餘為0.34元，前7月合併營收114.45億元，年減21.56%，隨著傳統旺季來臨，廣宇表示，業績有機會逐季成長。

就產品來看，上半年電子零組件約佔53%，消費性及電腦週邊產品約佔27%，印刷電路板約佔20%。

中美貿易戰及新冠肺炎疫情加速供應鏈轉移，廣宇也進行大陸及東南亞廠區產能配置，未來大陸山東煙台、東莞虎門、江西廠區將配合集團需求供貨，或是出貨非美國地區客戶如歐洲等，東南亞地區的馬來西亞及泰國廠則依客戶需求出貨美國等地區。

(時報資訊)