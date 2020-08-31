閎暉(3311)今日股東臨時會通過為長期策略發展及提升競爭力，將辦理私募現金增資發行普通股，目前實收股本新台幣6億元，本次私募案最多發行不超過9,000仟股，自股東會決議日起一年內採一次或分二次發行，若全數發行，預期實收資本額將增加至新台幣6.9億元。同次股東臨時會並補選二席董事，由華新科技股份有限公司法人代表人焦佑衡先生、陳錦惠女士當選。當日臨時董事會並推舉新任董事焦佑衡先生就任閎暉實業董事長，即日起生效。

未來將著重於公司治理、董事會運作及長期成長策略，並推動閎暉實業加速轉型、擴大營運規模、提升核心競爭力。光寶科技股份有限公司法人代表人宋恭源先生卸任閎暉實業董事長；法人代表人陳廣中先生同時卸任閎暉實業副董事長，兩位董事仍留任董事會，將持續參與董事會運作。

閎暉實業過去主要從事手機按鍵模組以及汽車零組件之開發製造，近年隨著智慧型手機高速發展，手機按鍵需求逐漸降低，公司積極運用既有技術，整合橡膠、塑膠、光學等機構件之核心技術工藝與研發能力，應用在機構整合元件、汽車零組件兩大類不同產業與產品，機構整合元件方面：持續耕耘穿戴式產業及智慧手錶錶帶模組、智慧鎖模組、網通零組件及發光模組等領域；汽車零組件方面：除了穩健獲利的汽車內裝機構零組件，也開發內裝機構新技術。

閎暉實業經過去年減資改善資本結構以及聚焦精實，今年將深圳旭榮廠逐步減產，聚焦在車用零組件。目前閎暉已具備穩健獲利小而美條件，長期則朝向擴大營運規模，提升業務量能發展。為了掌握產業趨勢並加速轉型動能，閎暉實業擬優先評估可協助擴大營運規模、提供未來發展助益之特定人作為應募人。

本次私募案應募人暫定以華新科技股份有限公司(以下簡稱「華新科」)為主，截至109年8月31日，華新科持有閎暉實業9,000仟股，佔目前已發行股份15%。實際發行條件將依據私募相關規範及股東會決議內容，另行召開董事會訂定。同時，認購條件亦須經華新科董事會另行召開董事會決議。本次私募案引進之資金，除因應未來策略合作發展、擴充通路、充實營運資金等需求外，希冀能透過投資人之經驗、技術及通路等，協助閎暉實業提升在5G、車用等領域之競爭優勢，以擴展市場版圖並創造股東長期價值。

(時報資訊)