政府明年將開放萊克多巴胺美豬進口，引發爭議，藍綠陣營為此事吵翻天，基隆市議會於8月31日臨時會關心開放美豬議題，市長林右昌除拋出「三個配套」要求落實標準制度，並加強衛生檢驗，其次以實際行動支持，主張基隆學生營養午餐、老人供餐等，只使用國產豬牛。

林右昌表示，市府面對美豬議題有三個配套措施，第一是「嚴格要求標示、標誌及資訊充分揭露」，所有散裝，包括容器、包裝食品、餐飲店等強制落實標示制度，原料產地也要標註；其二是「加強查緝、檢驗」，衛生局、環保局要嚴格執行，另外，賣場、商場等必須將美豬牛與國產豬牛，清楚分區販售。

其三是「使用國貨」，林右昌指出，用實際的行動支持養豬農民，他個人主張基隆學生營養午餐、受市府補助老人供餐或是產業美食促銷活動等，只使用國產豬牛，共同為市民消費權益把關。

但議員王醒之指出，如何嚴格標示查緝、檢驗是一大問題，他說，2013年毒澱粉事件爆發時，全台沒有幾間實驗室有能力檢驗，而市府面臨的挑戰是瘦肉精，應清楚說明把關能量。

對此，林右昌回應表示，目前有2種快篩試劑，分別是2ppb、10ppb，食安相關管理人員可透過快篩試劑檢測，若為陽性會後送至相關單位做進一步檢驗，食安問題政府會有一套機制，一定會加強檢測，落實食安管理，遏止不肖業者。

(中時 )