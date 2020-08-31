中央研究院院士、中國醫藥大學校長洪明奇帶領的抗冠科研團隊，將靶向治療癌症的策略與觀念應用於新冠肺炎治療研究，找到了抑制冠狀病毒複製的核心蛋白酶，研究成果刊登於8月份國際學術期刊《美國癌症研究雜誌》，受到國際學術與醫療機構關注。

中國醫大校長洪明奇及教授陳曄帶領新冠肺炎病毒研究醫療團隊，將靶向治療癌症的策略與觀念應用於新冠肺炎（Coronavirinae,CoV）的治療研究，在上千種小分子化合物中，初步篩選出能夠有效抑制新冠病毒主要蛋白酶活性的廣譜型抑制劑GC376，陳曄並利用國家同步輻射研究中心的尖端設備，解析出此藥物與病毒主要蛋白酶的複合體3D立體結構。

中國醫大這項研究成果，發表在8月29日最新出刊的《美國癌症研究雜誌》「American Journal of Cancer Research」，並被選為當期的封面，受到國際學術領域重視。

洪明奇表示，新冠病毒的複製及成熟需要透過主要蛋白酶對病毒多肽pp1ab／pp1a進行切割，以產生病毒複製所需的核心蛋白酶；抑制劑GC376能夠模擬新冠病毒主要蛋白酶的受質，並與其活性位點緊密地結合，從而有效地抑制病毒的複製。

(中時 )