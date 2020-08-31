伴隨A股半年報業績逐一公布，加上「金九銀十」傳統消費旺季將臨，白酒股8月31日再次爆發，貴州茅台盤中股價突破1800元（人民幣，下同）再創歷史新高，一度達到最高1813.99元、總市值2.27兆元，最終收盤回落至1786.5元。回顧今年股價從1300元到漲破1800元關卡僅用不到4個月。

分析人士指出，白酒股上漲一方面是中秋臨近，節日帶動以「茅五瀘」為代表的高端白酒漲價預期漸起，另一方面則是近期披露半年報的龍頭白酒表現亮眼，高端「茅五瀘」淨利都實現雙位數增長。

據《證券時報》引述太平洋證券指出，白酒陸續進入旺季政策發佈期，同時對中秋大陸國慶旺季的需求更具有信心，個股看好包含貴州茅台、五糧液、酒鬼酒、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒、順鑫農業、今世緣。

但貴州茅台也不是完全沒有發展隱憂，由於茅台酒的消費族群始終是年過中年的成功人士，年輕人聚會很難見到茅台酒的身影。即便貴州茅台集團前董事長季克良曾說「年輕人不喝茅台酒，是還沒到時候」，但這仍就難以掩飾現階段貴州茅台在年輕消費市場中較為疲弱的事實。

(旺報 )