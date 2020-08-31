為了探索智慧型手機的下一個階段，不少廠商都開始積極找尋新的可能性。例如研發可折疊螢幕手機、雙螢幕手機等，可說都是智慧型手機的一種「變形」。那麼，智慧型手機還能如何變化呢？近日一款可能名為 LG Wing 的智慧型手機頻頻在網路上曝光，呈現了跟以往不同的設計語言，非常令人好奇。

韓媒《ETNews》報導，LG Wing 是一款鎖定 2020 年下半年上市的全新手機，配備一個 6.8 吋主螢幕以及 4 吋副螢幕，主、副螢幕之間並不是位在機身內外側，而是主螢幕可以進行旋轉，類似時鐘的時針、分針那樣，主螢幕旋轉 90 度後，副螢幕便會出現，會讓手機本體呈現「T」字形的樣貌。報導指出，LG 期待這樣的設計方式可以讓主、副螢幕之間進行不同的工作，提高沉浸性以及螢幕利用率。

據了解 LG Wing 搭載高通 7 系列處理器(765、765G 或是 768G)，搭配 8GB RAM。根據目前曝光的圖片、影片等資訊，LG Wing 獨特的螢幕設計，讓它得以執行其他手機無法辦到的任務，例如在主螢幕上導航、副螢幕播放音樂；或是在主螢幕上玩賽車遊戲、副螢幕則是呈現路線圖；或是主螢幕能橫向顯示，但是副螢幕可以顯示完整鍵盤，打字時體驗更流暢。

LG Wing smartphone gaming

LG Wing navigation and music playback

從 《Android Authority》網站曝光的影片來看，目前很可能已有不少遊戲開發者正針對 LG Wing 開發全新的應用型態。《XDA-Developers》引述消息人士的說法指出，LG Wing 會在南韓、美國上市，價格約各是 190 萬韓元、1000 美元左右，兩市場的價差很大，不曉得是否內建規格或功能是否有不一樣的限制。

(科技)