民進黨政府宣布開放含有萊克多巴胺的美豬，以及三十月齡以上的美牛，引起各界批評。衛福部長陳時中今(31日)在廣播節目中表示，開放美豬、美牛可以換來一個台灣在國際上的地位。台北市議員徐巧芯則質疑，這樣的說法其實就間接承認美豬有問題。

陳時中在節目中指出，開放美豬、美牛是因國家有需要，衛福部也認為安全所以就去做，而且開放可以換來一個台灣在國際上的地位，必須要用尊重科學的態度，人家才會尊重你，來與你進行相關的談判。

此外，台南市長黃偉哲也說，現在與過去「有些相同、有些不同」，指國民黨執政時，沒有相關配套措施，且那時候也沒有大陸軍機在台灣附近繞來繞去。

根據《中評社》報導，徐巧芯分析陳時中這段談話背後的涵義，認為他並不是站在公衛角度思考，而是以國際外交的角度考量。她指出，近日政府官員們提出的這些說法，其實就是間接承認美豬有問題，比如一方面說很安全，一方面不開放給學童，一方面又推到共機身上，而這其實也表明政府也對美豬、美牛存在疑慮。

徐巧芯質疑，政府犧牲民眾的健康權益，卻還要說有換到東西，但台灣買了美豬，大陸軍機繞台並不會減少，而美國對台軍事支援會不會變多卻還是未知數，希望政府能夠講清楚。

(中時新聞網)