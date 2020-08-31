為推動室內空氣品質管理，及擴大幼兒園環境教育推動成效，桃園市環保局從2018年開放幼兒園申請補助空氣品質自動監測系統，截至目前已超過8成幼兒園通過申請。空氣品質保護科長張書豪提到以鼓勵方式保障幼兒的教學空間品質。

根據「桃園市幼兒園設置室內空氣品質自動監測設施補助計畫」，每間幼兒園申請上限為5臺，每臺補助金額以新臺幣2萬元為上限，其中監測項目包含二氧化碳及細懸浮微粒等。張書豪說，目前環保署尚未規畫管控幼兒園空氣品質的相關計畫，但桃園市為保障幼兒的教育環境，因此先行推出補助辦法，由鼓勵的方式讓幼兒園申請補助。

領有桃園市政府核發「幼兒園設立許可證書」的幼兒園皆可申請補助，截至目前累積申請家次為463家，申請臺數為1114臺，已達桃園市幼兒園的8成。學校可以透過數據看板監測空氣品質，透過監測警示，可以配合手動開窗及通風等相關設備來改善室內空氣，降低二氧化碳濃度，維護室內空氣品質。

談到為何會擬定該計畫，張書豪提到，現今社會空氣品質令人堪憂，但又是人人都應重視的環節。從幼兒園開始推動是為維護小孩的學習環境，幼兒的呼吸系統及免疫能力相較於一般成年人較為脆弱，應從環境維護開始做起。從幼兒園把關後，就能讓孩子在健康無疑慮的空間下成長，建議各幼稚園都可申請該計畫，提升幼兒園的品質，作為幼兒的後盾。

(中時 )