今是高中職以下學校開學，新冠肺炎疫情威脅仍在，各級學校都需量測體溫，為使學童體溫測量動線、校園周邊交通秩序順暢，高市警方除協助校園防疫外，護童也跟著開學；警方安排警力在學校周邊執行護童專案，讓學生安心上、下學。

護童專案是警方全國性任務，高雄市警局也在31日上午編排警力至各小學、學區上學易壅塞路段執行護童任務；高市17個警分局、少年隊及婦幼隊，在開學之後，216所國小進行護童，並規畫學校周邊巡邏、守望。

員警在路口實施交通疏導、護送孩童過馬路，也有巡邏警組加強校園周邊可疑人、事、物盤查，提高巡邏次數讓家長安心，提升見警率的同時，讓學童與家長在上學路上都能看見警力。

新興分局長戴台捷表示，藉由護童專案點、線、面全方位的警力規劃，建立起孩童上下課期間的「校園安全走廊」，眼見學童開心的笑容與家長放心的眼神，就是警方責無旁貸的責任。

另也提醒家長接送學童上、下課期間應遵守交通規則，切勿違規停車影響交通及其他用路人安全，在學童上下車時，應同時注意後方來車，避免事故發生。高市交通大隊表示，9月展開為期1個月全國路口安全大執法工作，其中汽機車路口不停讓行人、闖紅燈、紅燈右轉，及未依規定走行人穿越道都是執法重點，不論是汽機車族還是行人，都應遵守交通規則。

(中時 )