高雄新創團隊探索旅程公司開發「Adventrip」APP，透過相片結合google街景，可重溫旅遊季季。圖為聖母峰場景。（探索旅程公司提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄新創團隊探索旅程公司開發「Adventrip」APP，透過相片結合google街景，可重溫旅遊季季。圖為捷克藍儂牆場景。（探索旅程公司提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄新創團隊探索旅程公司創辦人兼執行長謝啟大（左三）開發「Adventrip」APP，透過相片結合google街景，重溫旅遊回憶。（探索旅程公司提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄新創團隊探索旅程公司創辦人兼執行長謝啟大（左二）開發「Adventrip」APP，透過相片結合google街景，重溫旅遊回憶。（探索旅程公司提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情衝擊下，今年出國旅遊無望，近期除航空公司推出「類出國」體驗外，高雄新創團隊全球首創旅遊回憶APP「Adventrip」，結合google街景，還原旅遊實境，勾起甜蜜記憶。創辦人謝啟大直說，期待透過軟實力告訴國際「Taiwan can help」！

探索旅程公司創辦人兼執行長謝啟大是基隆人，中山大學畢業後，在高雄落地生根，一度當代課教師及補習班老師，3年前辭職全新投入新創研究，狠砸200萬積蓄，著手開發這款旅遊回憶APP。

謝啟大透露，開發起因是好友到歐洲留學旅行，傳照片給他，但很難理解照片情境，沒有臨場感，於是他突發奇想，運用手機拍照GPS定位結合google街景，著手寫程式，讓玩家重返過去旅遊回憶。

謝啟大提到，有玩家透過照片重溫跟老婆的蜜月旅行，也有人想念前男友，透過APP回到舊時光；而玩家分享旅程時，會取得專屬網址，可分享給親友，不會提供給第三人，切中現代人注重隱私需求。

謝啟大指出，這款APP為全球首創，當初設計時，就思考要國際化，APP介面簡單不複雜，可輕鬆上手，主要以圖像為概念，選擇照片後就會跳出google街景，只要google有支援的國家都可以使用這項服務。

這款APP完全免費，也注重個人隱私，不需加入會員或提供個資，7月正式在iOS上架，累計破1萬次下載，也擠進旅遊類熱搜第38名，PTT的iOS版被鄉民推爆，後續將提供安卓版。謝啟大說，主要靠廣告流量來支撐營收，未來希望能吸引金主投資，擴大及優化服務內容。

謝啟大表示，台灣在口罩防疫上幫助全世界，如今也可以用台灣新創的軟實力，讓世界度過這場疫情，雖然無法出國，但至少可以在疫情時代找到宣洩的出口，並創造出一個溫馨的感受。

他也指出，針對網友回饋部分，下次改版會添加以時間軸選擇照片的功能，以及不需使用GPS定位，也可以還原照片中情境，未來也將透過大數據分析建立公共頻道，把玩家想要分享景點、照片丟上來共享。

(中時 )