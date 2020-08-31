國中少女失聯，警依手機訊號追查行經路線找人。（報系資料照／李文正台北傳真）

警方淡水尋獲搭載過失蹤少女的轎車，車上留有大包衛生紙。(戴上容翻攝)

高雄市一位14歲劉姓女國中生29日搭高鐵北上至新竹與網友見面，出站後坐上陌生人的車後從此失去蹤跡。警方經手機GPS定位尋找少女蹤跡，但位置卻飄忽不定。警方於今日下午1時於淡水攔查到疑似曾載過少女的車輛，盧姓駕駛還謊稱是少女搭他便車，經訊後，盧男才鬆口吐實情。

這位37歲盧姓駕駛在淡水被警攔下時，少女並不在車上，他甚至自爆違規把白牌車作為計程車用途，更謊稱並不認識該位少女，僅在永和湊巧遇上少女要搭便車，才順道載了她一回，他也不曉得少女要前往何處。警方查車時，車輛內部後座堆放大量塑膠袋包裝的不明雜物，前座還有多團使用過的衛生紙、寶特瓶罐等雜物。

警方懷疑盧男撒謊並認為其說詞疑點重重，果真，警訊後出面狠打臉盧男的說法！高雄市警局三民二分局偵查隊長出面說明，盧男坦承曾於29日自新竹高鐵站搭載少女，並在當天傍晚在永和將其放下。並將在傍晚時分帶盧男重回日前搭載路線，盼能獲取有利線索，讓案情趨於明朗。

而針對網友肉搜出可能的嫌疑人，隊長則表示，警方不會錯過任何一位嫌疑人，而全案將以少女安全為第一考量，將持續積極調查中。

(中時新聞網)