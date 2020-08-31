針對媒體報導「美軍機疑似從台灣起飛往日本？」乙情，空軍司令部今(31)日鄭重駁斥，此為假訊息，與事實完全不符。

空軍司令部指出，針對中共媒體所發布的不實訊息，無助於兩岸和平發展，更嚴重破壞區域的安全與穩定。

空軍司令部強調，對於臺海周邊海、空域狀況，本部運用聯合情監偵作為，均能充分掌握與嚴密監控，並適切應處，籲請國人放心。

按根據「南海戰略態勢感知」計畫平台8月30日發佈的消息，1架美國海軍EP-3E電子偵察機（AE1D91）當天出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本，軌跡較為異常，疑似是直接從台灣起飛。

「南海戰略態勢感知」計畫平台也表示，美國軍機「詭異」的飛行軌跡，也不排除信號錯誤導致軌跡偏差的情況。

稍早中華戰略學會研究員張競表示，從各種跡象研判，這是品質低劣的假新聞，相信大陸學者不至於被愚弄。

張競指出，航跡圖上離開松山機場的起點高度太高，令人不可思議，「除非這架EP-3E電子偵察機可以像直升機一樣垂直起降」。此外，航跡圖上顯示的路線，顯示進場或離開，根本不是循著正常的航道。

(中時新聞網)