全球少子化、單身化趨勢，帶動寵物飼養年年成長，以台灣為例，預估今年下半年貓、狗數量將超越15歲以下小孩的人口數。第一金投信指出，寵物商機越來越夯，相關企業獲利逐年水漲船高，預估未來兩年獲利年增率，平均上看13％以上。

根據內政部、農委會資料顯示，台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；而貓、狗數量則以超過6％的速度逐年上升。調研機構研究預測，今年下半年，全台貓、狗飼養總數，將首度超越孩童人口數。

不僅台灣如此，全球寵物數量也年年成長。第一金投信整理美國、歐洲與大陸寵物行業調查報告指出，目前全球寵物數已超過5億隻，預估2024年將達6.7億隻。若與各國人口數相較，寵物王國僅次於大陸、印度，自成世界第3大國。

第一金全球Pet毛小孩基金經理人許書豪指出，寵物數量快速增長，主要原因有二：一是少子化、單身化趨勢，不婚或不生的人越來越多，並以養寵物取代養小孩；二是戰後嬰兒潮退休後，兒女大多不在身邊，頓時進入空巢期，養寵物尋求心靈陪伴。

許書豪表示，寵物飼養年年成長，而且被當作家人看待，吃喝、穿用都比人還好。以食品為例，同樣一公斤鮭魚作成食品，給人吃的賣8.5美元、給貓吃的高達11.8美元；而用的手推車，嬰兒車一台平均新台幣6,000元、寵物用的平均1萬元。

商機越來越夯，帶動相關企業獲利年水漲船高。以STOXX全球寵物照護指數成份股為例，今年每股盈餘上看11.5美元，預估明後兩年將分別成長14％與11％，達13.1、14.5美元，成為全球產業中的黑馬股，投資價值與機會浮現。

同樣以STOXX全球寵物照護指數來看，自2012年6月成立以來，累計上漲181％，超越MSCI世界指數90％的漲幅。在需求與商機起飛下，中長期潛力持續看俏。

(工商 )