「2020新竹市國際風箏節」週末登場，沒想到30日下午卻發生一場驚險意外，有名3歲女童遭到風箏纏住身體，整個人被捲飛到空中甩動，所幸墜落時被在場民眾接住，將她送醫治療後並無大礙。其實國外也曾發生過類似案例，不過當事人最後從高處重摔至地面，不幸身亡。

（圖／截取自YouTube／Neverseen Before）

綜合外媒報導，事發於2015年，胡志明市福門區一處公園舉行風箏節，5歲男童文明達（音譯Van Minh Dat）與媽媽一起到廣場擺攤賣飲料，當時眾人準備施放一面18公尺寬的越南國旗風箏，不過風箏線卻將飲料攤的桌子勾翻，文明達跑去撿起散落在地的飲料時，竟然被繩線纏住雙腿。

下秒文明達就隨著風箏一起飛上高空，他驚恐地不斷掙扎吶喊，不久後腳上的風箏線斷裂鬆脫，文明達從20公尺高空處直墜落地，所有人被這一幕嚇得驚聲尖叫，趕緊上前將文明達送醫急救，不過最後他仍不幸身亡。「西貢風箏俱樂部」人士隨後被警方拘捕，並賠償男童家屬新台幣3萬9千元的治喪費。

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(中時新聞網)