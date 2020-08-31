泰國網紅Aumjumma臉書分享高雄旅遊美照，網友大讚「美呆了」。圖為高捷美麗島站光之穹頂。（擷取Aumjumma臉書／柯宗緯高雄傳真）

泰國網紅Aumjumma臉書分享高雄旅遊美照，網友大讚「美呆了」。圖為高雄車站。（擷取Aumjumma臉書／柯宗緯高雄傳真）

泰國網紅Aumjumma臉書分享高雄旅遊美照，網友大讚「美呆了」。圖為「集盒」。（擷取Aumjumma臉書／柯宗緯高雄傳真）

國際疫情仍嚴峻下，不僅國人無法出國，就連想來台灣旅遊的外國遊客也只能耐著性子等候。泰國知名網紅Aumjumma近日在臉書釋出一系列到高雄旅遊觀光的美照，令網友直呼美呆了。她透露，很想念台灣一切，直讚「台泰永遠是好朋友」。

Aumjumma在PO文提到，來台灣從台北搭高鐵只有90分就可抵達高雄，這4天3夜旅行，走訪13個地點，包括寺廟、藝術建築、市場等，她感嘆不知疫情何時可趨緩，雖然現在不能去旅行，但會列一個清單下次再旅行台灣。

她分享的照片中，突現高雄景點特色，讓網友直呼「原來高雄這麼美」，不論是左營龍虎塔、左營果貿社區、駁二藝術特區、高捷美麗島光之穹頂、瑞豐夜市、六合夜市、大東藝術特區、衛武迷迷村、集盒、輕軌等等，透過專業攝影構圖及色調，緊緊抓住網友眼球。

過去台北為外國人來台旅遊首選，但近年來高市觀光局致力耕耘東南亞旅遊市場，積極向各航空公司爭取直飛高雄。高市觀光局指出，疫情前高雄往返泰國航班曼谷每周7班，清邁航線每周4班，對兩地經商及旅遊更加便利。

據交通部觀光局統計，2018年泰國來台旅客達32萬人次、2019年超過41萬人次，逐年穩定成長，但今年因疫情衝擊，上半年泰國來台人數則僅有5萬5697人次。

(中時 )