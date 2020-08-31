桃園龜山百年樟樹今年初2月移植到千禧公園，爾後請農業局照料老樹並定期健檢。桃園市議員牛煦庭31日於議會痛批農業局「尸位素餐」，數次反應老樹有枯枝及蟲害的狀況都未積極處理，最後交由養工處為老樹重整基盤才順利保留。

原位於龜山區萬壽路二段旁的老樟樹約有3層樓高，從日本時代保留到現在，已有百年的歷史。今年初因私人土地買賣問題需移除，在民眾極力保留之下，今年2月初順利將該樟樹移植至千禧公園。不料6月底時老樟樹逐漸有枯枝、蟲害等情形，但農業局健檢後卻無法提出具體執行辦法，讓牛煦庭氣得直呼農業局一點都不重視老樹，且每次健檢的委員都不一致。

牛煦庭提到，當初養工處提出要為老樟樹重整基盤的提議，指出該老樟樹已「狀況嚴重」，不趕快處理的話無法存活，進而請到樹醫老師協助拯救老樹。養工處8月27日將老樟樹吊起，清除廢棄土及不適合老樹生長的土壤，確保排水順暢後，將老樹種回原處，順利解決老樹的疑難雜症。

農業局表示，之前都有不定期的邀請專家勘查老樹狀況，自5月份以後，改為每月健檢。該勘查為長期觀察、深入了解老樹狀況，且以延續性為主，並非議員所指控的「每次都找不同委員」。同時，養工處在請專家處理老樹狀況前，農業局會先行邀請國內土壤、樹木疾病、移植等方面專家會診，提供養工處參考，建議養工處請相關專家制定養護計畫，作為後續老樹護理的參考依據。

另外，農業局提到，9月份起原本的現地勘查頻率將由每月1次增加為每2週一次，協助管理機關依養護計畫執行維護，並持續提供建議。

(中時 )