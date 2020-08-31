學校舊式課桌椅隨著學生成長，未必能符合學生需求，臺東縣政府規畫在未來2年內，逐步汰換縣內一到九年級的課桌椅，讓桌椅可以隨著孩子的成長做調整，目前縣內一年級、約1500張課桌椅已完成汰換。

臺東縣長饒慶鈴今天參加卑南國小友善校園周活動，在教育處長林政宏陪同下，前往班級視察新生使用新式課桌椅的狀況，並與學生開心互動。

饒慶鈴表示，臺東的孩子熱愛運動、成長較快，舊式課桌椅無法跟上學生成長的速度，因此縣府今年自行編列縣預算，希望在未來兩年內逐步汰換縣內一到九年級的舊式課桌椅，讓可調式的桌椅陪伴孩子度過國小六年的時光。

她指出，目前已全面汰換全縣一年級的課桌椅，約1550張，未來汰換的預算高達約5000萬，將積極爭取中央預算；舊式課桌椅也不會浪費，將發揮其價值、妥善運用。

此外，教育部從民國93年開始推動友善校園，希望透過營造友善安全的校園環境，讓師生可以在「如師如友，止於至善」的環境下安心學習。

109學年友善校園周宣導主題為「網路旅程：不留傷痕-防治數位性別暴力」，活動於上午10點30分在卑南國小學生活動中心辦理，並安排柔道隊表演行動劇，接著由饒慶鈴帶領校長曾英哲與全體師生共同宣讀誓詞。

饒慶鈴特別請學校教師關心孩子在網路世界可能遇到的問題，期盼透過教育塑造孩子守法意識及網路素養，不讓自己變成被害人或加害人，讓孩子處於友善及安全的網路環境。

(中時 )