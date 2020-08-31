大陸外交部發言人趙立堅。（新華社）

捷克參議院議長韋德齊目前正率團訪問台灣。訪問期間將會見蔡英文總統、相關部會首長並出席多場活動。大陸外交部發言人趙立堅今天（31日）在例行記者會上回應，陸方絕不會聽之任之，坐視不管。

趙立堅表示，大陸對捷克反華勢力蓄意侵犯大陸主權，粗暴干涉大陸內政的惡劣行徑表示強烈譴責和嚴重關切。王毅國務委員在德國明確表態，台灣是中國大陸領土不可分割的一部分，在台灣問題上挑戰一個中國原則就是與14億中國大陸人民為敵，就是國際背信行為。

趙立堅以嚴厲的措辭警告，「對於捷克參議院主席的公然挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民絕不會聽之任之，坐視不管。一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出沈重的代價。」

趙立堅警告，大陸敦促捷克有關方面立即採取措施，消除這一錯誤行徑的惡劣影響，避免損害陸捷雙邊關係大局。大陸也正告台灣當局及操弄維斯特奇爾背後的反華勢力，他們的所作所為改變不了台灣是中國大陸不可分割的一部分的事實。任何搞政治操弄，製造「台獨」分裂活動的企圖都不會得逞。

(中時 )