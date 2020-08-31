長期零利率時代來臨 台股後市看俏 18:022020/08/31 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國第二季財報季落幕，焦點轉向新一輪紓困法案，以及總統大選，美股高檔盤堅；美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)宣布採用「平均通膨目標」作為升息與否的標準，暗示長期零利率時代來臨。投信法人分析，這對於全球股市而言屬於正面訊息，而具有相對高殖利率的台股後市看俏。 日盛高科技基金經理人林佳興表示，台股目前指數位階位於7月以來的整理箱型的上緣，財報佳以及對於下半年展望樂觀的公司股價將具有延續性，整體多方格局未變。 (工商 ) #台股 #期零利率 #時代來臨 #後市看俏 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 後疫情時代特殊色需求 萊爾富推新紫色口罩 15:352020/08/31 財經 毛孩商機夯 獲利年增雙位數 17:552020/08/31 財經 企業獲利優於預期 東北亞股市上周全面收紅 19:002020/08/31 財經 權值股遭拋售！台股尾盤爆量470億、收跌137點 月線終止連4紅 14:112020/08/31 財經 明年保費漲不漲 10月見分曉 04:102020/08/31 金融．稅務 《電機股》端看兩逆風 士電2021年營運拚返成長 17:392020/08/31 財經 電子權值股開高 台股開盤站上月線 09:312020/08/31 財經 台股期現貨衝12,800點關卡 拚守月線 10:112020/08/31 財經 台股基金 今年來績效完勝大盤 04:102020/08/31 投資理財 1分鐘讀財經》全民炒股 超過3成瘋玩當沖 貢獻國庫逾175億 08:152020/08/31 財經 財經熱門新聞 經濟部紓困3.0來了 補貼員工薪資4成 可領3個月 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 宏佳騰發豪語 不做換殼Gogoro - 日報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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