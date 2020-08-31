美國第二季財報季落幕，焦點轉向新一輪紓困法案，以及總統大選，美股高檔盤堅；美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)宣布採用「平均通膨目標」作為升息與否的標準，暗示長期零利率時代來臨。投信法人分析，這對於全球股市而言屬於正面訊息，而具有相對高殖利率的台股後市看俏。

日盛高科技基金經理人林佳興表示，台股目前指數位階位於7月以來的整理箱型的上緣，財報佳以及對於下半年展望樂觀的公司股價將具有延續性，整體多方格局未變。

(工商 )