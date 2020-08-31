不動產移轉一站式服務即將於9月1日全國啟動，民眾透過地方稅網路申報移轉不動產，上傳申報資料，下載加蓋無欠稅費章的繳款書，可直接至地政機關辦理移轉登記，地政人員掃描繳款書條碼快速帶入申報資料，簡化申辦流程，加速不動產移轉辦理時效。

不動產移轉一站式服務是由財政部及內政部共同規劃推動，直轄市6都及新竹市先行試辦，作業順暢後即將於9月1日推行到全國。桃園市政府地方稅務局局長姚世昌與地政局局長陳錫禎於今日率隊親臨桃園地政事務所感謝第一線地政及稅務局駐點櫃台同仁的辛勞，期許同仁繼續努力推動本項便民服務新措施。

稅務局局長姚世昌表示，稅務局與地政局於2019年3月攜手展開跨機關合作，提供不動產移轉一站式服務。在未推動前，民眾使用地方稅網路申報土地增值稅、契稅、印花稅，需親赴稅務局遞送申報書、契約書及身分證明文件等，並辦理查欠作業。推動後，民眾上傳申報資料，經稅務機關審核無誤且查無舊欠稅費後，民眾可下載加蓋無欠稅費章的繳款書，繳納土地增值稅及契稅後直接至地政機關辦理不動產移轉登記，免至稅務機關辦理查欠作業，大幅節省民眾機關間往返奔波時間。

地政局局長陳錫禎表示，不動產移轉一站式服務，地政機關在地方稅網路申報系統提供引導式介面，讓民眾輕鬆完成申報作業，並提供地籍、建物資料查調及自動帶入稅務申報系統功能，減少民眾登打作業。又於土地增值稅及契稅繳款書增加收件編號條碼，地政人員可掃描條碼帶入稅務申報資料，加速登記案件審核效率。整個不動產移轉登記流程，民眾從地方稅網路申報系統可即時掌握辦理情形。

姚世昌表示，不動產移轉一站式服務係透過稅、地聯盟，將申報資料整合，以提供優質便捷的地方稅網路申報系統。桃園市目前正積極配合中央規劃民眾線上繳稅即時回饋地政機關繳納結果之服務，節省民眾辦理房地移轉登記時間。

(工商 )